Hyundai в октябре снизила продажи в России на 2%

Российские дилеры Hyundai в октябре реализовали 15431 автомобиль – на 2% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 129474 машины (-12%).

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в октябре остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6688 проданных машин (-22%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris, чья реализация выросла на 16% и составила 5271 автомобиль. Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 2564 покупателя (+16%). Далее следует среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чей результат составил 338 реализованных машин (-67%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai бизнес-седан Sonata, продажи которого составили 311 автомобилей (-40%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре калининградский завод «Автотор» начал производство бизнес-седана Hyundai Sonata в режиме полного цикла, что позволило достичь более глубокой локализации и расширить оснащение этой модели.

В каких городах есть дилерские центры Hyundai, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».