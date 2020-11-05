Карлос Гон избежал судебного процесса в Ливане из-за въезда в Израиль

Государственный прокурор Ливана отклонил иск против Карлоса Гона за въезд в Израиль, который был подан ранее в этом году в течение нескольких дней после его прибытия в Бейрут.

Судья Гассан Уайдат заявил, что судебная система не может преследовать Гона, поскольку он совершил предполагаемое преступление более 10 лет назад, сообщает Automotive News. Гон, который был арестован по обвинению в финансовых махинациях и предстал перед судом в Японии, совершил драматический побег в конце декабря и вылетел в Ливан, гражданином которого он является.

Группа юристов подала жалобу в судебные органы Ливана, утверждая, что визиты Гона в Израиль, когда он был председателем Renault SA, а затем Nissan Motor Co., нарушали законы, запрещающие гражданам взаимодействовать с врагом Ливана. Израиль и Ливан формально находятся в состоянии войны.

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Фото: Bloomberg