Японский авторынок в октябре вырос на 35%

Японский авторынок в октябре снизился на 34,5% до 221487 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за десять месяцев 2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 049 тыс. 096 машин (-15,4%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 44% до 123027 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 26483 машины (+44%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 15763 автомобиля (+13,5%).

Рассчитать актуальную стоимость этих (и не только) машин на российском рынке можно с помощью калькулятора "Оценить авто".