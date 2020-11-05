Changan представил свой самый дорогой кроссовер

Китайская компания Changan рассекретила свой новый кроссовер, который будет продаваться под отдельным суббрендом UNI. Автомобиль получил название UNI-K и в модельном ряду занял место на ступень выше UNI-T, который был представлен в начале этого года и ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию.

Как пишет портал Autonews.ru, официальная премьера кроссовера UNI-K состоится в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу. На местном рынке продажи машины стартуют в первом квартале следующего года. Цены на новинку будут начинаться от 27 тыс. долларов (более 2 млн рублей). Таким образом, UNI-K станет одним из самых дорогих кроссоверов марки.

Новинка унаследовала черты концептуального Vision-V Concept и младшего UNI-T. Автомобиль получит узкие светодиодные фары, безрамочную решетку радиатора сложной формы выдвижные ручки дверей, необычный спойлер со двойными стоп-сигналами и 21-дюймовые колесные диски. Фонари кроссовера соединяются друг с другом с помощью специальной диодной полосы. Фотографий интерьера машины пока опубликованы не были.

Под капотом UNI-K установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор с четырьмя цилиндрами, мощность которого составляет 233 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Двигатель работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

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