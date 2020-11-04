Средняя цена автомобиля с пробегом в октябре выросла на 0,6%

Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в нашей стране по итогам октября 2020 года составила 606,2 тыс. руб., следует из справочника AUTOSTAT PRICE BOOK. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 0,6% выше, чем в сентябре (602,6 тыс. руб.).

Таким образом, рост цен на вторичном рынке сохраняется с начала осени. Напомним, что в сентябре он составил 0,4%, а в предыдущие два месяца средняя цена автомобиля с пробегом демонстрировала отрицательную динамику – минус 0,6% в августе и минус 0,4% в июле.

Если же сравнить текущие цены на подержанные машины с теми, что были в октябре 2019-го, то они чуть снизились – с 607,2 тыс. руб. до 606,2 тыс. руб., или на 0,2%.

Самая актуальная информация о ценах на автомобили с пробегом в России содержится здесь.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: Рольф