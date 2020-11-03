Продажи Ford Transit в октябре выросли на 57%

Российские дилеры Ford в октябре реализовали 1647 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 57% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 10463 машины, что на 7,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 140 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Соллерс Форд» в Елабуге поставит 362 школьных автобуса на базе Ford Transit в регионы России по заказу Минпромторга РФ. Ранее предприятие вернулось к пятидневному режиму работы.

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