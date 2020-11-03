Автодилеры готовы к переходу на электронные ПТС

Продавцы автомобилей готовы к повсеместному переходу на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) на территории России с 1 ноября, в их работе ничего не поменяется, сообщили опрошенные агентством "Прайм" автодилеры.

В России с 1 ноября вступили в силу положения приказа МВД России, предусматривающие введение новой формы ПТС, а также его электронный формы. Ведомственный приказ вступил в силу еще с 1 января 2020 года за исключением двух пунктов, введение в действие которых было отложено до 1 ноября.

В частности, требования к ПТС теперь дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобиля, не состоявшего ранее на государственном учете. Уточнен перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также вносимых в графу "Особые отметки" ПТС. Кроме того, документ устанавливает введение электронных паспортов транспортных средств.

"С введением электронных ПТС для автодилера ничего не изменится. Мы начали вводить эту систему с начала 2020 года, и часть автомобилей уже приходит с электронными ПТС. Тестировать ее мы начали еще раньше, в 2019 году. Для клиентов фактически ничего не изменится, кроме необходимости регистрации на портале Госуслуг", – говорит руководитель отдела продаж "Авилон BMW" Максим Пронин.

Представитель "Рольфа" сообщил, что компания была среди первых, кто начал внедрять электронные ПТС, и поэтому готова к его повсеместному введению. Для "АвтоСпецЦентра" также не предвидится никаких перемен в этой части, отмечает представитель компании, добавляя, что ряд автомобильных компаний уже давно перешли на оформление ПТС в электронной форме.

По данным представителя "Электронного паспорта" (администрирует систему ЭПТС), в России уже зарегистрировано порядка 1,2 млн автомобилей с электронными паспортами, производители и импортеры готовы к вводу электронного документа на повсеместной основе.

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