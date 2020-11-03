Mercedes-Benz создаст отдельный суббренд для G-Class

Компания Mercedes-Benz анонсировала создание суббренда под литерой G, который станет уже четвертым для штутгартской марки после AMG, Maybach и EQ. Под новым брендом, созданным специально для G-Class, планируют выпускать как стандартный внедорожник, так и его многочисленные модификации.

Как пишет портал Motor.ru, на сегодняшний день производственные мощности компании Mercedes-Benz не поспевают за спросом на «Гелендвагены». В прошлом году по всему миру было продано почти 35 тыс. автомобилей G-Class, а из-за популярности внедорожника в Китае пришлось выпустить дополнительную «бюджетную» версию G 350 с 258-сильной наддувной «четверкой». Вероятно, в рамках отдельного бренда Mercedes-Benz займется дальнейшим расширением семейства G-Class.

В то же время в Mercedes-Benz заявили, что легендарный внедорожник ждет «рост и электрификация». По данным СМИ, в 2023 году топливная версия G-Class может покинуть конвейер, а модель следующего поколения станет полностью электрической. В таком случае «Гелик» присоединится к электрической линейке EQ, в которой уже имеются фургон EQV на базе V-Class и кроссовер EQC с брутальной версией EQC 4x4², разработанной специально для бездорожья.

В России Mercedes-Benz G-Class предлагают в четырех версиях: дизельных G 350 d и 400 d с моторами мощностью 250 и 330 л.с., а также в 422-сильной бензиновой G 500 и G 63 AMG с «турбочетверкой» мощностью 585 л.с. Стоимость внедорожника варьируется от 10 млн 290 тыс. рублей до 17 млн 400 тыс. рублей.