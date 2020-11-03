Geely рассказала о двигателе для купе-кроссовера Tugella в России

Компания Geely раскрыла информацию о двигателе нового премиального купе-кроссовера Tugella, который будет доступен для заказа у дилеров с 16 ноября.

На российском рынке Geely Tugella получит четырехцилиндровый мотор объемом 2,0 л, который развивает 238 л.с. и 350 Нм крутящего момента при 1500-4800 об/мин, сообщает пресс-служба Geely. В качестве коробки передач задействован 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» японского производства Aisin. С места до 100 км/ч купе-кроссовер Geely Tugella разгоняется за 6,9 секунд. Расход топлива составляет 8.1 л/100 км в смешанном цикле.

Кроссовер Geely Tugella станет новым флагманом в модельном ряду бренда на российском рынке. В основу кроссовера Tugella легла модульная платформа CMA, разработанная Geely в тесном сотрудничестве с инженерами Volvo. При колесной базе 2700 мм габариты нового купеобразного кроссовера составляют 4605 x 1878 x 1643 мм. Объем багажного отсека составляет 326 л, а при сложенных задних креслах – 1077 л.

Что касается интерьера Geely Tugella, асимметричная передняя панель с графическим дисплеем мультимедийно-развлекательного центра ориентирована на водителя, а многослойная структура центральной консоли перекликается с атмосферной подсветкой салона, регулирующейся в зависимости от индивидуальных предпочтений. Черная окантовка панелей интерьера, включая воздуховоды и джойстик селектора коробки передач, указывает на премиальность и спортивные повадки автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором квартале 2021-го на российском рынке должен появиться кроссовер Geely Atlas Pro, производство которого будет налажено на белорусском заводе «БелДжи».

По итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Geely реализовали 9741 автомобиль, что на 54% больше по сравнению с прошлым годом. Самой продаваемой моделью Geely в нашей стране остается флагманский кроссовер Atlas, чьи продажи с начала года составили 4937 машин. Кроме того, популярностью у российских покупателей пользуется и новый компактный кроссовер Geely Coolray, который показал успешный старт продаж, а число предзаказов по-прежнему остается высоким.

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