В России снизилась доля продаж дизельных легковых автомобилей | АВТОСТАТ

В России снизилась доля продаж дизельных легковых автомобилей

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В России снизилась доля продаж дизельных легковых автомобилей

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Доля новых легковых машин с дизельным двигателем на российском рынке падает, сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». По итогам 9 месяцев 2020 года таких автомобилей было продано в количестве 80 тыс. единиц, что составляет 7,8% от общего объема рынка. Между тем, год назад на их долю приходилось 8,3%.

Как отмечают эксперты агентства, снижение рыночной доли дизельных легковых автомобилей во много произошло из-за того, что их продажи упали сильнее, чем весь рынок (-18% и -13,5% соответственно).

Более четверти всех реализованных машин с «дизелем» приходится на продукцию BMW – с января по сентябрь нынешнего года таких автомобилей было продано в объеме почти 21 тыс. единиц. Второе место в этом рейтинге занимают дизельные «мерседесы», которые разошлись тиражом в 10 тыс. экземпляров, на третьем – Toyota (9,5 тыс. шт.). В ТОП-5 здесь также попали Volkswagen (около 8 тыс. шт.) и Mitsubishi (5 тыс. шт.).

На российском рынке самой популярной моделью, оснащенной дизельным мотором, является кроссовер Volkswagen Tiguan, который в январе – сентябре нынешнего года был реализован в количестве 5 тыс. машин. Близкие друг к другу показатели имеют Toyota Land Cruiser Prado (4,4 тыс. шт.), Renault Duster (4,3 тыс. шт.) и BMW X5 (4,2 тыс. шт.), а замыкает пятерку лидеров внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (3,8 тыс. шт.).

Найти эти автомобили (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Российская газета

, источник: АВТОСТАТ

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