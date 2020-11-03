АВТОВАЗ в октябре увеличил продажи в России на 23%

АВТОВАЗ в октябре реализовал на российском рынке 37030 автомобилей LADA, включая внедорожник LADA Niva, – это на 22,5% больше, чем годом ранее. Как отмечают на АВТОВАЗе, это лучший результат месячных продаж с октября 2014 года. По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 264691 машину, что на 10,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером АВТОВАЗа в октябре стала LADA Granta, чья реализация увеличилась на 8,9% и составила 12756 автомобилей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Второй результат показала LADA Vesta – 11853 проданных машины (+42,9%). Как отмечается, в прошлом месяце спрос на флагманское семейство подстегнул выход седана и универсала Vesta Cross в новой специальной серии [BLACK]. На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановили свой выбор 4779 покупателей (+2%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце октября вслед за моделями Vesta Cross стартовали продажи LADA 4х4 и XRAY Cross в исполнении [BLACK]. Все автомобили специальной серии отличаются черными акцентами интерьера и экстерьера в сочетании с оригинальными деталями и бейджами с надписью [BLACK].

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».