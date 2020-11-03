Aston Martin может электрифицировать все свои модели

Британский автопроизводитель Aston Martin намерен к 2024 году получать 20% и более прибыли от продажи электрических и гибридных автомобилей. Об этом порталу Autonews Europe заявил исполнительный директор компании Тобиас Моэрс.

После очередного соглашения с Mercedes-Benz у Aston Martin появилось еще больше возможностей пользоваться технологиями немецкого автоконцерна. В частности, стало известно о намерениях Aston Martin воспользоваться разработками по электромобилям и автомобилям с гибридными двигателями. Эти технологии могут быть применены ко всей линейке уже существующих моделей британского производителя, пишет портал Autonews.ru.

Моэрс отметил, что новые для Aston Martin наработки могут появиться уже к концу 2021 или к началу 2022 года, а в 2023 году компания отметится «фейерверком продуктов». Скорее всего, он в том числе намекал на новый спорткар, который заменит модель DB11.

Несмотря на то, что Aston Martin может электрифицировать все предыдущие модели, полностью электрический автомобиль может появиться только в 2025-2026 годах. При предыдущем главе компании Энди Палмере это должно было произойти в 2021-2022 годах, но при Моэрсе от этого плана решили отказаться.

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