На АВТОВАЗе назвали сроки единого корпоративного отпуска в 2021 году

На АВТОВАЗе назвали периоды единого корпоративного отпуска работников в 2021 году. Согласно проекту приказа, единый корпоративный отпуск в 2021 году будет разделен на три части и будет проходить c 4 по 7 мая, с 26 июля по 15 августа, с 28 по 30 декабря, говорится в сообщении первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа.

Напомним, АВТОВАЗ планирует ввести неполную 4-дневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до 6 месяцев в связи с негативными прогнозами развития российского авторынка. При этом линия В0, на которой выпускаются модели LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, останется в режиме полной рабочей недели.

«Введение неполной рабочей недели – это превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке в 2021 году. Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться, в таком случае Группа «АВТОВАЗ» сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников», – заявили в пресс-службе предприятия.

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