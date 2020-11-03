АВТОВАЗ в ноябре сохранит дополнительные рабочие смены по выходным дням

На АВТОВАЗе издан приказ о работе в выходные дни в ноябре. Так, в соответствии с планом производства, будет организована работа производственной линии В0 в нерабочий праздничный день 4 ноября и в выходной день 28 ноября в дневные смены продолжительностью 10 часов. Производственный комплекс СКП Kalina будет работать в выходной день 21 ноября в дневную смену продолжительностью 10 часов. Кроме того, будет организована работа СКП в выходной день 28 ноября в дневную смену продолжительностью 10 часов, говорится в сообщении первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа.

Между тем, АВТОВАЗ планирует ввести неполную 4-дневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до 6 месяцев в связи с негативными прогнозами развития российского авторынка. При этом линия В0, на которой выпускаются модели Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, останется в режиме полной рабочей недели.

«Введение неполной рабочей недели – это превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке в 2021 году. Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться, в таком случае Группа «АВТОВАЗ» сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников», – заявили в пресс-службе предприятия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 227661 автомобиль LADA, что на 14% ниже показателя годичной давности. В результате АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском авторынке, а рыночная доля марки LADA составила 20,8% против 20,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили LADA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».