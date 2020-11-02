Минпромторг оценил программу развития автокомпонентов в 200 млрд рублей

Программа грантов на развитие автокомпононентных производств, которую Минпромторг запустит с 2021 года совместно с Фондом развития промышленности (ФРП), оценивается в сумму более 200 млрд рублей на десять лет, сообщил в интервью газете "Ведомости" замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. Предполагается, что гранты будут получать проекты по производству компонентов для автомобилей, сельхозтехники, строительно-дорожной техники в регионах.

"Отбор заявок на грант будет происходить на конкурсной основе, мы создадим специальный технический совет, который будет этим заниматься. Доля господдержки будет составлять около 30% от общего объема инвестиций в проект. Совокупный бюджет, включая инвестиции самих производителей по этой программе, оценивается более чем в 200 млрд рублей за 10 лет", - рассказал А.Морозов.

Получить поддержку смогут проекты по производству компонентов для электротрансмиссии (редукторы, мотор-колеса, батареи), технологии машинного зрения (радары и лидары, видеокамеры), а также проекты, связанные с безопасностью пассажиров (производство активных и пассивных систем безопасности, датчиков различного назначения).

"Технологические решения для автомобилей на водороде - тоже предмет программы развития автокомпонентов, и многое другое", - добавил замглавы Минпромторга.

Как напоминает агентство "Интерфакс", планы о запуске программы грантов для локализации производства автокомпонентов в конце прошлой недели огласил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. "В 2021 году совместно с ФРП мы запустим программу предоставления грантов на реализацию инвестпроектов по локализации производства автокомпонентов", - сказал Пак, уточнив: "По грантам ФРП мы уже заложили 1 млрд рублей".

О необходимости принять программу развития автокомпонентной отрасли ранее неоднократно призывала "Группа ГАЗ".

Президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин заявлял, что компания провела оценку такой программы совместно с НАМИ: она потребует порядка 240 млрд рублей в течение 5 лет и даст мощный эффект для всей экономики, включая предприятия малого и среднего бизнеса. Говоря о необходимости запуска программы, он отмечал, что ГАЗ подготовил десять собственных пилотных проектов по локализации компонентов общей стоимостью 36 млрд рублей. "Но такие проекты нужно реализовывать на основе государственно-частного партнерства, на условиях софинансирования. Ни один инвестор не сможет получить банковское финансирование на такие долгосрочные проекты. Поэтому нужна отраслевая программа", - говорил Сорокин.

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