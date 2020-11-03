«Максимум» открывает в Петербурге новый дилерский центр Hyundai

Автохолдинг «Максимум» откроет в Петербурге свой второй дилерский центр Hyundai. Как рассказал порталу «Новый проспект» основатель автохолдинга Вадим Арустамян, под продажи планируется реконструкция малярно-кузовного цеха площадью 650 кв.м рядом с салоном Volkswagen. Инвестиции в проект составят 50 млн рублей. Открытие запланировано на апрель 2021 года. Компания планирует продавать здесь 3 тыс. автомобилей в год. На сегодняшний день доля «Максимум» в продажах Hyundai на рынке Петербурга составляет 21%, и ее планируется увеличить до 35%, заявил Вадим Арустамян.

Новый автоцентр станет 13-м в дилерской сети корейской марки в Петербурге. В настоящее время в городе работает 12 автоцентров марки: три из них у ГК «Дакар», по два у ГК «Рольф» и ГК «Мега Авто», по одному у компаний Axis, «Авангард», автохолдингов «Максимум» и «Аларм Моторс», а также ГК «Автополе». При этом в ближайшее время планируется появление еще двух дилеров Hyundai. Эксперты связывают активную экспансию марки с тем, что она теряет свои позиции, уступая по объему продаж на авторынке Петербурга ближайшему конкуренту KIA, а временами даже российской LADA.

В каких еще городах есть дилерские центры Hyundai, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».