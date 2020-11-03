В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей. Третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный Минпромторгом, обяжет водителей проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле – например, смены магнитолы или сигнализации, пишет газета «Известия». Поправки также запретят использовать ряд б/у запчастей, в том числе систем рулевого управления, тормозных систем, ремней и подушек безопасности.

Между тем, сенатор Андрей Кутепов направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо, в котором попросил отказаться от таких изменений. В свою очередь, независимые автосервисы ждут убытков, а эксперты считают, что принятие поправок в текущей редакции может привести к тому, что автовладельцы начнут ремонтировать машины самостоятельно. Это снизит уровень безопасности на дорогах.

Как считает директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков, запрет на установку запчастей, бывших в эксплуатации, доставит определенные неудобства автомобилистам, так как новые детали на некоторые устаревшие модели автомобилей уже не продаются в России, а заказывать их в стране, которая их изготавливает, дорого.

С повышением спроса на оригинальные запчасти можно ожидать роста цен на них. В результате данное нововведение может сподвигнуть автовладельцев, которые не могут себе позволить такой ремонт, ездить на неисправном автомобиле, вследствие чего эксплуатация станет еще более опасной, полагает технический директор компании «Фреш Авто» Максим Рязанов.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.

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