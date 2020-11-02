Mercedes-Benz отзывает в России 90 автомобилей C-Класса

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 90 автомобилей Mercedes-Benz C-Класса, изготовленных в период с апреля по июль 2018 года. Причиной отзыва является возможное несоответствие регулировки фар спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет проверена регулировка фар и, при необходимости, откорректирована. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в прошлом месяце компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 92 автомобилей Mercedes-Benz A-Класс, B-Класс и CLA, изготовленных с октября по декабрь 2019 года. Причина отзыва: подводящий маслопровод турбокомпрессора может быть негерметичен. На всех автомобилях подводящий маслопровод турбокомпрессора должен быть проверен и, при необходимости, заменен.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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