Porsche увеличил запас хода на электротяге для гибридных Cayenne

Компания Porsche увеличила запас хода на электротяге для всех подключаемых гибридов Cayenne E-Hybrid нового модельного года, которые уже доступны для заказа у российских дилеров. Брутто-емкость высоковольтной батареи благодаря оптимизированным ячейкам выросла с 14,1 кВтч до 17,9 кВтч, что позволяет увеличить запас хода на 30%. Cayenne E-Hybrid в городском цикле WLTP EAER City может проехать без вредных выбросов 48 км (NEDC: до 56 км), у Turbo S E-Hybrid этот показатель по WLTP составляет до 42 км (NEDC: до 53 км), сообщает пресс-служба штутгартской марки.

У всех подключаемых гибридов Cayenne, в том числе и у более спортивного варианта с кузовом купе, движение на электротяге обеспечивается электродвигателем, интегрированным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Tiptronic S. Его мощность 136 л.с. и крутящий момент 400 Нм позволяют развивать максимальную скорость на электротяге 135 км/ч. Если требуется более высокая мощность или при переходе в режим Sport или Sport Plus, происходит подключение двигателя внутреннего сгорания. У Cayenne E-Hybrid это 3,0-литровый турбированный двигатель V6 мощностью 340 л.с. Суммарная мощность привода составляет 462 л.с. У моделей Cayenne Turbo S E-Hybrid используется 4,0-литровый агрегат V8 битурбо мощностью 550 л.с., а суммарная мощность привода достигает 680 л.с.

В России цены на Cayenne E-Hybrid начинаются с 7 млн 400 тыс. рублей, а на версию с кузовом купе в расширенной базовой комплектации – с 8 млн 060 тыс. рублей. Цена на Cayenne Turbo S E-Hybrid начинается с 12 млн 342 тыс. рублей, а на вариант с кузовом купе – со 12 млн 863 тыс. рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Porsche, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».