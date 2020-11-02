Citroen открыл новый дилерский центр в Санкт-Петербурге

Компания Citroen открыла новый дилерский центр «Wagner Auto» в Санкт-Петербурге. Шоу-рум «Ситроен Центр Вагнер» площадью 295 кв.м представляет актуальные модели бренда Citroen, среди которых кроссоверы C3 Aircross и C5 Aircross, седан C4, пассажирский микроавтобус SpaceTourer, а также грузовые фургоны Jumpy и Jumper. Автоцентр предоставляет полный спектр финансовых услуг, включая кредитование, страхование и лизинг, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Сервисная зона площадью 150 кв.м включает в себя 5 постов технического обслуживания с 5-ю подъемниками для пассажирских и грузовых моделей, зоны сход-развала, шиномонтажа, балансировки и диагностики. Технические специалисты «Ситроен Центр Вагнер» проводят работы по обслуживанию автомобилей Citroen, включая гарантийный и постгарантийный ремонт, а также установку дополнительного оборудования.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Citroen реализовали 2218 автомобилей, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

В каких еще городах есть дилерские центры Citroen, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».