Юбилейная версия Range Rover Fifty поступила в продажу в России

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали продажи новой специальной версии Range Rover Fifty. Стоимость новинки составляет от 10 млн 921 тыс. рублей, сообщает пресс-служба британской марки.

Юбилейная серия Range Rover Fifty создана на базе комплектации Autobiography и отличается эксклюзивными элементами дизайна интерьера и экстерьера. Для автомобиля предлагаются два варианта 22-дюймовых колесных дисков, а также семь цветов кузова. Три из них – Tuscan Blue, Bahama Gold и Davos White линейки Heritage от подразделения Land Rover Special Vehicle Operations, воспроизводят цвета первых моделей Range Rover. Экстерьер также отмечен надписью Fifty, шрифт которой разработан главным дизайнером Land Rover, профессором Джерри МакГоверном. Такая же надпись есть на уникальных табличках «1 из 1970», расположенных в интерьере на центральной консоли, подголовниках, приборной панели и подсвечиваемых накладках на порогах. Автомобиль предлагается с удлиненной и стандартной колесной базой.

В оснащение Range Rover Fifty входят система ионизации воздуха в салоне Nanoe с фильтром твердых частиц класса РМ2.5, предупреждение о выезде за пределы полосы движения (Lane Departure Warning), система экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль. В темное время суток Range Rover включает в салоне для водителя и пассажиров мягкий, рассеянный свет трехзональной амбиентной подсветки, снижающий утомляемость глаз и помогающий лучше видеть окружающие предметы. Возможность подключать по каналу Wi-Fi до восьми устройств позволяет использовать Range Rover в качестве рабочего кабинета или зоны развлечений во время длительных поездок.

На российском рынке Range Rover Fifty будет представлен с 4,4-литровым дизельным восьмицилиндровым двигателем 339 л.с. и 5-литровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем 525 л.с.

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