Завод «ЛАДА Ижевск» за 9 месяцев снизил выпуск автомобилей на 27%

Завод «ЛАДА Ижевск» по итогам девяти месяцев 2020 года выпустил 71,24 тыс. автомобилей. Ранее сообщалось, что за аналогичный период прошлого года с конвейера предприятия сошло 97776 машин. Таким образом, в январе-сентябре 2020-го завод «ЛАДА Ижевск» снизил объем производства на 27%, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. По итогам девяти месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 72464 машины (-13%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре завод «ЛАДА Ижевск» начал производство моделей LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross в специальном исполнении [BLACK]. Стоимость седана LADA Vesta Cross [BLACK] составляет 849,9 тыс. рублей с механической коробкой передач и 934,9 тыс. рублей с автоматической трансмиссией. Универсал LADA Vesta SW Cross [BLACK] предлагается по цене от 890,9 тыс. рублей с МКП и 975,9 тыс. рублей с АТ.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели LADA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».