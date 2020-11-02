Только 6 марок повысили цены на автомобили во второй половине октября

Похоже, что большинство брендов переписали прайсы на свою продукцию в сентябре и первой половине октября. А вот во второй половине месяца* эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали повышение цен лишь у 6 марок из 49, официально представленных на российском рынке. Отмечается, что все они относятся к массовому сегменту.

Так, прибавку в 1,5 – 3,7% получили все модели Renault. Выросли цены на большую часть модельного ряда у KIA (на 0,5 – 2,1%) и Volkswagen (на 0,8 – 3,2%).

Skoda повысила стоимость двух моделей – кроссовера Karoq (на 1,9 – 2,3%) и лифтбека Rapid (на 2,2 – 3,4%), а Peugeot поднял цену на самый большой кроссовер в своей линейке – модель 5008 (на 0,4%).

Отдельно стоит отметить китайский Changan – у этого бренда зафиксирован самый высокий рост цен среди остальных марок. Три из четырех его кроссоверов, представленных в России, получили прибавку в 5,1 – 6,7% относительно прежней стоимости.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 31 октября 2020 года

Фото взято с сайта PerfectStock