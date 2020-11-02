Tesla вложит в новые заводы рекордные 12 млрд долларов

Компания Tesla планирует значительно расширить производственные мощности. Согласно новому финансовому плану, с которым ознакомился сайт Electrek, в течение двух лет в новые заводы по производству электрокаров и батарей будет вложена рекордная сумма – 12 млрд долларов.

В нынешнем году затраты на производство составят порядка 3,5 млрд долларов, говорится в отчете компании за третий квартал. Уже в 2021 году они вырастут до 6 млрд долларов, и столько же будет потрачено в 2022 году, пишет портал Motor.ru.

Выделенные средства направят на развитие заводов в трех частях света – Азии, США и Европе. Речь идет о новых мощностях на «Гигафабрике» Tesla в Шанхае, открывшейся в начале нынешнего года, а также о строящихся предприятиях в Техасе и в окрестностях Берлина.

Что касается продуктов, то дополнительные средства будут вложены в сборочные линии кроссовера Model Y, которые появятся на трех новых заводах. Также инвестиции направят на разработку солнечных панелей Solar Roof – блока батарей, которые будут подзаряжать аккумулятор во время стоянки. Такая разработка есть и у других производителей: «солнечной крышей» оснащаются гибридные Hyundai Sonata, а у Ford имеется патент на раскладные солнечные панели для электрокаров.

Увеличение затрат может быть частью амбициозного плана, озвученного главой Tesla Илоном Маском на Battery Day в сентябре. Он заявил, что в долгосрочной перспективе компания собирается нарастить объемы выпуска до 20 млн электрокаров в год. На сегодняшний день мощности «Теслы» куда скромнее: в 2019 году компания выпустила около 365 тыс. автомобилей.

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