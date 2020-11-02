Chery откроет второй дилерский центр в Омске

Омская группа компаний «Евразия Моторс» пополнила свой портфель китайским брендом Chery. Техническое открытие автосалона запланировано на середину ноября, сообщает портал «Континент Сибирь».

По данным российского представительства Chery дилерский центр запустится во временном решении. «Постоянное решение в стадии обсуждения. Планируется отдельный шоу-рум», – рассказала руководитель пресс-службы «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская.

Примечательно, что «Евразия Моторс» стала вторым официальным дилером Chery в Омске. Первым является компания «СЦ «СибирьАвтоКар» («Чери Центр Кировский).

Напомним, что Chery стал уже вторым китайским брендом в линейке «Евразии-Моторс». Осенью 2019 года группа компаний стала дилером Changan. Стоит отметить, что все больше сибирских мультибрендовых дилеров обращают свое внимание на китайские марки. Так, в 2020 году красноярский «Медведь Холдинг» впервые пополнил свой портфель китайским брендом – речь шла о Geely. Кроме того, осенью этого года другой крупный омский мультибрендовый авторитейлер – ГК «Феникс Авто» – получил дилерство GAC.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Chery реализовали 1490 автомобилей, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи Chery в России увеличились на 50% и составили 6365 машин.

В настоящее время марка Chery представлена на российском рынке линейкой кроссоверов серии Tiggo, состоящей из моделей: Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. В 2021 году компания Chery привезет в Россию новый флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro.

В каких еще городах есть дилерские центры Chery, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».