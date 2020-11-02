Какие автомобили с АТ продаются в России: ТОП-5 марок и моделей

За 9 месяцев 2020 года в нашей стране было реализовано 640 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией (АТ)*. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это 62,5% от общего объема российского рынка.

Среди марок лидером по продажам автомобилей с АТ является KIA. За отчетный период в нашей стране было реализовано 123 тыс. машин корейского бренда, оснащенных автоматической КП. Второе место в этом рейтинге занимает другой представитель Южной Кореи – Hyundai, «двухпедальные» автомобили которого разошлись тиражом в почти 93 тыс. единиц. Далее располагается Toyota (62,3 тыс. шт.). В пятерку лидеров здесь попадают еще Volkswagen (54,5 тыс. шт.) и Skoda (50 тыс. шт.).

Самой популярной моделью с АТ на российском рынке является KIA Rio. С января по сентябрь автомобилей этого семейства с «автоматом» было продано в количестве 46,4 тыс. экземпляров. Следом идет еще один «кореец» – кроссовер Hyundai Creta, с результатом около 40 тыс. штук. Близкие друг к другу объемы реализации машин с АТ имеют Volkswagen Polo (26,6 тыс. шт.), Hyundai Solaris (26 тыс. шт.) и Toyota RAV4 (24,2 тыс. шт.).

Найти автомобили с АТ (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: KIA Motors.