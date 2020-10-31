Сколько новых SUV продано в России за 9 месяцев: ТОП-10 марок

С января по сентябрь нынешнего года в нашей стране было реализовано почти 500 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. По оценке экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ», это составляет примерно половину (48%) от всех продаж легковых автомобилей.

Лидером по реализации машин сегмента SUV является Hyundai – за 9 месяцев было продано порядка 73 тыс. таких автомобилей корейского бренда. Сопоставимые объемы продаж SUV имеют Renault (47,5 тыс. шт.) и KIA (47 тыс. шт.). Японские марки Toyota и Nissan за отчетный период реализовали в России соответственно 41,5 тыс. и 40,5 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.

Кроме них, в ТОП-10 брендов по продажам SUV вошли: Volkswagen (27,9 тыс. шт.), LADA (22,8 тыс. шт.), Skoda (22,4 тыс. шт.), BMW (21,2 тыс. шт.) и Mitsubishi (18,5 тыс. шт.).

О наиболее популярных моделях SUV на российском рынке сообщается здесь. А найти их (и другие автомобили) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: «Хендэ Мотор СНГ»