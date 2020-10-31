Производство автомобилей в России упало на 25%. Что дальше?

За девять месяцев 2020 года падение автомобильного производства в России составило 25,5%, а падение спроса - 13,6%. Такие цифры привел директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак на совещании в Минпромторге, докладывая о результатах работы отрасли. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Он также рассказал о том, что задача не допустить падения производства в автомобильной промышленности в условиях сокращения общемирового рынка более чем на 30%, была выполнена. При этом привел для сравнения показатели других стран. Так, в Испании снижение за тот же период составило 38,3%, в Бразилии - 34,7%, в Италии - 34,2%, в Великобритании - 33,2%, во Франции и Индии - 28,9%, в Германии - 25,5%, в США - 18,8%.

Говоря о сентябрьских цифрах, Денис Пак отметил, что производство в сентябре выросло на 5,5% (по отношению к сентябрю 2019 года), а рост спроса составил 4,5%. По его словам, этих результатов удалось достичь в том числе и благодаря господдержке автопрома, на которую было выделено дополнительно 25 млрд рублей. Так, например, для стимулирования рынка были запущены новая программа «Доступная аренда», опережающие закупки федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями, расширение программы льготного автокредитования на всех сотрудников государственных медицинских учреждений, а также при сдаче автомобиля в трейд-ин. Свое влияние на общие цифры оказывают также программы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело». «По нашей оценке, реализация всех мер поддержки, которые действуют в 2020 году, позволит поддержать производство и реализацию более 250 тысяч автомобилей», - подчеркнул директор Департамента.

В октябре также эксперты прогнозируют рост продаж и производства новых автомобилей в России. Говоря о планах на 2021 год, директор Денис Пак отметил необходимость введения балльной оценки экспорта, что позволит производителям автокомпонентов включиться в глобальные цепочки поставок мировых автопроизводителей. Также он обозначил механизм предоставления грантов Фондом развития промышленности на локализацию производства автокомпонентов - при условии поставки таких автокомпонентов двум и более автопроизводителям. На совещании было озвучено, что в будущем году на системные меры господдержки планируется выделить 17,5 млрд рублей.

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Фото: «Хендэ Мотор СНГ»