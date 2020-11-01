Четыре важных изменения, которые ждут автовладельцев с 1 ноября

По традиции, когда с наступлением нового месяца в автомобильном мире намечается сразу несколько серьезных изменений, мы формируем сводный информационный блок. Итак, что нас ждет с 1 ноября 2020 года?

- В России заканчивается переходный период по переводу на электронные версии паспортов транспортных средств (ПТС) и вводятся новые правила. Теперь при приобретении новой машины собственник вместо привычного бумажного ПТС будет получать выписку из электронного документа, а сам документ будет существовать только онлайн, в электронном виде. При этом в «цифровом паспорте» будет отражена некая история автомобиля, которая по ходу жизненного цикла машины будет пополняться новыми сведениями.

Что касается транспортных средств, которые будут ввозиться в страну частным путем – бумажные паспорта отменены и для этой категории автомобилей, для них разработана отдельная схема получения ЭПТС (см. на фото). Отметим, что на 30 октября 2020 года в России было оформлено более 1,4 млн ЭПТС. Представители АО «Электронный паспорт» заверяют, что хотя бумажные ПТС на новые и ввозимые транспортные средства выдаваться не будут, автовладельцы, имеющие такие документы на руках, могут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

- С 1 ноября 2020 года немного меняется внешний вид свидетельства о регистрации транспорта. Из него уходят графы «мощность» и «объем» двигателя, а вместо них вписывается «Одобрение типа N» и «Экологический класс».

- С 1 ноября упрощается порядок оформления мелких аварий. Извещение о ДТП при желании участников аварии может перейти исключительно в электронный вид. Причем, в любом регионе (раньше так оформлять мелкие ДТП можно было только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Татарстане). Необходимое требование для такого оформления: оба участника должны быть зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них на смартфоне должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО». Оформить аварию упрощенно по европротоколу будет возможно, если в аварии пострадали только два автомобиля, оба водителя застрахованы по ОСАГО, не причинен ущерб третьим лицам, нет пострадавших. Механизм оформления выглядит так. Тот, у кого установлено приложение, вводит серию и номер полиса второго участника. Далее в автоматическом режиме система проверяет полисы обоих участников на предмет их действительности, сюда же добавляются недостающие сведения и фото с места ДТП. Из нового также: теперь в упрощенной форме можно оформлять европротокол и в том случае, если машина зарегистрирована на юрлицо, и даже в том, если у участников аварии имеются разногласия по трактовке дорожного происшествия.

- С 1 ноября автовладельцев начнут штрафовать, если они, пройдя техосмотр, не оформили диагностические карты. Напомним, что, начиная с 1 марта и до окончания карантинных мер автовладельцам было разрешено приобретать полисы ОСАГО без диагностических карт. Но когда карантин закончился, законодательством было оговорено, что автовладельцы обязаны оформить карты не позднее 31 октября. Таким образом, с 1 ноября полис без наличия диагностической карты, подтверждающей прохождение техосмотра, могут признать недействительным – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Фото: elpts.ru