Новый дилерский центр Toyota открылся в Казахстане

Дилерская сеть Toyota пополнилась новым автоцентром, который открылся в г. Нур-Султан. Партнером марки выступила группа компаний «БИЗНЕС КАР», для которой этот центр стал первым в северной столице Казахстана.

Общая площадь центра «Тойота Есиль» превышает 3700 кв. м, а на его территории располагаются просторный шоу-рум, сервисная станция и собственный склад запчастей.

Шоу-рум площадью 978 кв. м оформлен в соответствии со всеми стандартами бренда Toyota. Здесь представлен полный модельный ряд марки, а для посетителей предусмотрена комфортная клиентская зона, wi-fi кафе и парковка на 20 машиномест.

В сервисной зоне центра на площади 760 кв. м располагаются 8 постов слесарного и 5 постов кузовного ремонта, одна покрасочная камера, 2 поста мойки автомобилей, а также 2 поста электрики и дополнительного оборудования. Под склад запасных частей отведено 172 кв. м.

На сегодняшний день в дилерской сети ГК «БИЗНЕС КАР» насчитывается 19 центров по продаже и обслуживанию автомобилей Toyota и Lexus в России и 4 дилерских центра в Казахстане. Марка Toyota имеет 110 официальных дилерских центров в 75 городах России.

Отметим также, что по итогам 9 месяцев 2020 года в Казахстане, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», было куплено 8 070 новых легковых автомобилей Toyota, что на 28% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом Toyota входит в ТОП-3 самых популярных марок казахстанского рынка.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам в России смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».