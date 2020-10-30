Где в России больше любят китайские автомобили: ТОП-10 регионов

Несмотря на общее падение рынка, продажи китайских автомобилей в нашей стране растут. Учитывая этот факт, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили составить рейтинг субъектов РФ с наибольшей рыночной долей машин китайских марок.

Самым «лояльным» по отношению к «китайцам» российским регионом стала Республика Тыва. По данным агентства, за 9 месяцев 2020 года здесь на их долю пришлось 11,6% от всего рынка новых легковых автомобилей. В Хакасии доля китайских машин на местном рынке составила 8%, а в Мурманской области – 7,6%.

В Иркутской области этот показатель равен 6,6%, в Калининградской – 6,2%. Отметку в 6% преодолел Ямало-Ненецкий АО (6,1%). Кроме перечисленных субъектов РФ, в ТОП-10 по доле рынка новых автомобилей китайских брендов попали: Республика Коми (5,9%), Владимирская область (5,6%), Псковская область (5,2%) и Астраханская область (5,1%). В остальных регионах страны на долю «китайцев» приходится менее 5% рынка.

Напомним, что по итогам 9 месяцев нынешнего года в России было продано, по данным АЕБ, более 26 тыс. новых машин китайских марок. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом весь рынок упал на 14%. Между тем, доля «китайцев» пока остается на низком уровне и даже не дотягивает до 3%.

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