Genesis представил пятую модель в своей линейке - кроссовер GV70

Новый городской кроссовер GV70 получил платформу с продольным расположением двигателя и базовым задним приводом, но, как сообщает пресс-служба компании, он также будет доступен и с полным приводом.

Корейский премиум-бренд Genesis официально представил новый кроссовер GV70. Модель станет пятой в линейке бренда, присоединившись к спортивному седану G70 , среднеразмерному бизнес-седану G80 , флагману линейки седану G90 , а также первому кроссоверу марки GV80.

Чтобы сильнее подчеркнуть «атлетичный характер» автомобиля, его фирменная радиаторная решетка, повторяющая формы логотипа Genesis, установлена ниже уровня фар. При этом две тонкие светодиодные горизонтальные линии головной оптики усиливают ощущение скорости и движения. Динамичности добавляют и расположенные в нижней части бампера накладки.

Что касается дизайна боковой части автомобиля - в верхней части фар берет начало изогнутая параболическая линия и, контрастируя с формами задних крыльев, также добавляет ощущение динамики. Спортивный характер автомобилю придает и наклоненная вперед задняя стойка с хромированным молдингом. Задние фонари, как и головная оптика, тоже состоят из двух тонких линий. Функциональные элементы в задней части автомобиля, включая патрубок выхлопной системы и задний диффузор, окрашенный в цвет кузова, интегрированы в задний бампер.