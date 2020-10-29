Китайский агрегатор такси Didi начинает работу еще в 15 городах России

Проект такси Didi стартовал в России 25 августа нынешнего года в Казани. «АВТОСТАТ» уже рассказывал ранее про первые шаги этого китайского агрегатора в Татарстане, где новичок (ООО «Диди Мобилити Рус») сразу выбрал стратегию скидок и подарков клиентам.

Таксистам же, пожелавшим сотрудничать с Didi, было предложено две формы партнерства - подключиться к таксопарку и начать зарабатывать в качестве водителя или зарегистрировать ИП, получить статус партнера и платить агрегатору комиссию.

Сейчас, очевидно, компания решила перейти ко второму этапу своей стратегии на российском рынке. Как стало известно «Ведомостям», Didi уже выходит за пределы Казани и начинает работу еще в 15 городах России - в Белгороде, Брянске, Владимире, Курске, Липецке, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Во всяком случае, в этих городах компания открыла регистрацию водителей.

Известно, что DiDi - глобальная технологическая платформа, имеющая пользователей по всему миру - в Европе, Азии, Латинской Америке и Австралии. Из глобальных сервисов, которые DiDi развивает, сегодня не только пассажирские перевозки класса такси (Экспресс, Премиум и Люкс), но и автобусное сообщение, служба персональных водителей, решения для корпоративных клиентов, прокат велосипедов и автомобилей, а также доставка еды.

Фото: Didi