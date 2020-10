В Нижнем Новгороде началось серийное производство новой Skoda Octavia

На конвейер завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде встала новая Skoda Octavia четвертого поколения – здесь наладили ее производство по методу полного цикла (CKD) в соответствии с мировыми стандартами. Как сообщает пресс-служба чешской марки, Россия стала второй страной в мире, после Чехии, где началась локальная сборка новой модели.

Предыдущие три поколения Skoda Octavia также были представлены на российском рынке и пользовались высоким спросом. Эта модель входит в ТОП-20 российского рынка с 2018 года, а ее мировые продажи в текущем году достигли 7 млн экземпляров.

Напомним, что первая Skoda Octavia российской сборки сошла с конвейера завода в Калуге в 2009 году, а в июне 2013 года производство модели было переведено на завод «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Помимо Octavia, в Нижнем Новгороде также собираются еще две модели чешского бренда – Karoq и Kodiaq.

Как сообщал «АВТОСТАТ», ранее компания Skoda озвучила полный перечень цен на все комплектации новой Skoda Octavia - Active Plus, Ambition Plus и Style Plus. Стоимость автомобиля с двигателем 1.4 TSI c механической 6-ступенчатой коробкой передач в начальной комплектации Active Plus начинается от 1 409 000 руб.

Фото: Skoda Auto Россия