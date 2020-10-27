Geely Coolray в ноябре получит новые цвета

Первые товарные кроссоверы Geely Coolray, собранные по полному циклу, а не методом крупноузловой сборки, сойдут с конвейера белорусского завода "БелДжи" уже в ноябре. Об этом сообщил портал "Китайские автомобили", дополнив свою новость некоторыми подробностями.

Во-первых, антикоррозийное покрытие кузова и все герметики теперь будут применяться в больших объемах - с учетом специфики эксплуатации машин в режиме суровых зим и наличия соли на дорогах. А качество лакокрасочного покрытия кузова будет проверяться тройным контролем.

А во-вторых, полный цикл позволит расширить цветовую гамму этого компактного кроссовера: кузова смогу окрашивать в цвета - "серебро", "базальт" и "черный". Что касается цветовой гаммы - здесь у китайцев особые пристрастия. Еще на стадии открытия завода в Белоруссии они поясняли, что будут красить кузова своих машин "только в популярные на вторичном рынке цвета" - оттенки черного, белого, серебристого, красного.



Напомним, компактный кроссовер Geely Coolray поступил на российский рынок в марте 2020 года (в разгар пандемии), однако, после снятия карантинных мер в стране, его продажи понемногу набирают обороты. В сентябре, по данным агентства "АВТОСТАТ", число купленных экземпляров этой модели уже перевалило за 1000 штук.

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