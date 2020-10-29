КЛЮЧАВТО объявил о новой стратегии и кадровых назначениях

Автомобильный холдинг КЛЮЧАВТО запускает новую долгосрочную стратегию. Как сообщают в самой компании, одним из пунктов новой стратегии является усиление управленческой команды.

Так, к команде холдинга в качестве операционного директора направления автомобилей с пробегом присоединился Алексей Баринов. А должность директора по развитию заняла Юлия Овчинникова. Напомним, что оба топ-менеджера в недавнем прошлом работали в Группе компаний «Рольф».

Также, в соответствии с новой стратегией, трансформация должна затронуть абсолютно все направления деятельности КЛЮЧАВТО, в том числе увеличение масштаба присутствия дилерской группы в России и развитие бизнеса автомобилей с пробегом.

Кроме этого, особый упор будет сделан на развитии команды, совершенствовании бизнес-процессов, повышение эффективности ведения бизнеса, за счет минимизации трудозатрат, увеличения скорости и гибкости на всех этапах взаимодействия.

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