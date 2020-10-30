Прогноз «АВТОСТАТ»: динамика цены нефти и курса валют не вселяет оптимизм

Несмотря на то, что российский рынок новых автомобилей в сентябре показал рост (+2% к августу 2020 и +8% к сентябрю 2019 года), два макроэкономических фактора – цена нефти и курс валют, которые напрямую влияют на рынок, в последние месяцы демонстрируют негативный тренд.

При подготовке отчета «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)» эксперты агентства «АВТОСТАТ» пришли к выводу, что надеяться на быстрое восстановление экономики и авторынка не приходится, поскольку цена нефти, как ключевой фактор, пока так и не смогла «набрать» заметную динамику.

«Если существующая динамика цены нефти Brent сохранится, то к концу года ее среднегодовая цена не превысит 43 долл./баррель, - комментирует ситуацию заместитель начальника аналитического отдела агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев. – Для сравнения: в 2019 году эта цена составляла 64,2 долл.».

Что касается другого ключевого фактора, влияющего на рынок, то по итогам сентября среднемесячные курсы валют сложились на уровне 75,8 руб. за доллар США и 89,3 руб. за Евро. Если такой уровень сохранится в течение октября-декабря, то среднегодовые показатели этих валют составят как минимум 72 руб./долл. и 82 руб./евро, т.е. заметно превзойдут прошлогодние значения - 64,7 руб./долл. и 72,5 руб./евро.

На этом фоне однозначный скепсис вызывают официальные прогнозы об уровне годовой инфляции в 2020 году не более 3,8%.

С другими выводами экспертов о том, как текущая ситуация повлияет на российский авторынок, можно ознакомиться в отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)».

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