Объявлены комплектации лифтбека JAC J7 для России

В ноябре нынешнего года в нашей стране стартуют продажи нового лифтбека JAC J7. Как сообщает официальный дистрибьютор JAC Motors в России (компания «Джак автомобиль»), этот среднеразмерный городской автомобиль предложат российскому рынку с одним вариантом двигателя – бензиновым турбированным объемом 1,5 л (136 л.с.). Коробка - 6-ступенчатая "механика", либо бесступенчатый вариатор.

Лифтбек будет представлен в трех комплектациях - Basic, Comfort и Luxury. Уже в базовой версии его оснастили светодиодными головными фарами и дневными ходовыми огнями, наружными зеркалами с электроприводом и обогревом. В список опций комфорта входят мультифункциональный руль, складывающаяся в пропорции 40/60 спинка заднего сиденья с возможностью регулировки наклона, USB-разъемы для передних и задних пассажиров, цифровая приборная панель, вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы и управления основным оборудованием. Здесь также предусмотрен Bluetooth-модуль для подключения мобильного телефона. Автомобиль оснащен подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системами ABS, EBD, ESC, системой помощи при экстренном торможении, ассистентом трогания на подъеме, системой «Auto Hold», задними датчикам парковки.

В комплектации Comfort - будет дополнительно предложен люк с электроприводом, функция фар «Follow me home», кожаная обивка салона (вместо тканевой), камера заднего вида, четыре датчика парковки и круиз-контроль.

В топовой комплектации Luxury автомобиль получит функцию автоматического включения фар и стеклоочистителя, складываемые при запирании автомобиля наружные зеркала, руль с отделкой кожей, климат-контроль, воздуховоды для задних пассажиров, боковые подушки безопасности, и аудиосистему с 6 динамиками.

Информацию о ценах дистрибьютор обещает сообщить ближе к старту продаж. Однако уже сегодня можно предположить примерный расклад, ориентируясь на цены, которые уже озвучили в Казахстане, где старт новинки произошел чуть раньше. Там, как сообщает портал "Китайские автомобили", версия Comfort предложена по стоимости 6,39 млн тенге. (эквивалент 1,14 млн российских рублей), вариант Luxury можно приобрести за 7,29 млн тенге (примерно 1,3 млн рублей).