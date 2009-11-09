«Рольф» завершила сделку по продаже Mitsubishi доли в бизнесе

Группа компаний «Рольф» завершила сделку по продаже Mitsubishi Corporation 40% акций российского дистрибьютора «Рольф Импорт». Начальная цена сделки составила 72 млн. долларов, еще до 128 млн. долларов могут быть перечислены в течение 5 лет при достижении положительных результатов деятельности. Как сообщает «Газета.Ru» , также достигнута договоренность о займе в 120 млн. долларов на обеспечение работы компании – эта сумма составляет 40% от необходимого.

«Рольф Импорт» останется под контролем ГК «Рольф» минимум до 2014 года – на период действия текущего дистрибуторского соглашения. Японским партнерам в это время будет предоставлено ограниченное число мест в совете директоров голландской компании FF Sheffe B.V., являющейся единоличным владельцем российского дистрибутора, а также несколько менеджерских позиций в самом «Рольф Импорте». Представитель ГК «Рольф» Марина Глушкова не исключила возможность передачи полного контроля над «Рольф Импортом» Mitsubishi Corporation.

Как отмечается в отчете агентства «АВТОСТАТ» по авторитейлу в России, по итогам 2008 года продажи Mitsubishi составили 29558 единиц и заняли 44,7% в общем объеме реализации автомобилей других марок, дистрибуцией которых также занимается ГК «Рольф». Дилерская сеть Mitsubishi Motors является одной из наиболее развитых в России и включает 107 дилерских центров в 77 городах страны. В рейтинге российских дилерских холдингов, составленных аналитиками агентствами «АВТОСТАТ», ГК «Рольф» заняла второе место по объему выручки после компании Major с показателем 2813 млн. долларов (+6%).