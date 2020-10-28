Маzda CХ-30 все же появится в России еще до конца нынешнего года

Судьба кроссовера Mazda CX-30, которую производитель сертифицировал в России почти год назад, кажется, проясняется. Напомним, что сначала в ОТТС в качестве изготовителя этой модели был указан японский автозавод, затем обнаружилось новое ОТТС со сроком действия 9 ноября 2020 года, где в качестве изготовителя уже записано российское предприятие во Владивостоке – завод "Мазда Соллерс". И вот теперь Drive.ru сообщил, что при общении с официальными дилерами журналисты выяснили: новенькие автомобили CX-30 действительно появятся в российских шоу-румах еще до конца нынешнего года.

"АВТОСТАТ" уже сообщал ранее подробности о новинке. Двигатель для России заявлен бензиновый (Skyactiv-G 2.0 мощностью 150 л.с., 213 Нм), работающий в паре с 6-ступенчатыми "механикой" или "автоматом". Привод – передний или полный. Известно, что на других рынках моторная гамма шире. Производитель обещает в качестве оснащения климат-контроль, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, адаптивный круиз-контроль, подогрев передних сидений, люк в крыше, проекционный дисплей и электропривод задней двери.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в "Календаре новинок".