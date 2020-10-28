«IT-революция в автобизнесе – 2020»: автомобиль по подписке – что говорят дистрибьюторы?

На данном этапе развития авторынка меняются не только сами машины, но и формы их продаж (причем не только из-за коронавируса), а также само понятие «владение автомобилем». Об этом шла речь в ходе онлайн-стрима, прошедшего в рамках форума «IT-революция в автобизнесе – 2020». Его соорганизаторами выступили аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru.

Приглашенные к разговору представители брендов, работающих на российском рынке, обменивались мнениями на темы готовящихся и уже произошедших изменений на авторынке. Что касается услуги «Автомобиль по подписке», многие из брендов у себя ее уже запустили или планируют запустить в недалеком будущем. Так, например, в 2021 году Mobility запланирована к запуску у бренда Volkswagen. Правда, как пояснили представители российского офиса компании, пока в небольшом объеме. «Мы больше видим преимуществ в развитии частного лизинга», - пояснил Дмитрий Максимов.

В компании KIA, где услуга стартовала недавно, 21 сентября, тоже пока больших планов на следующий год не строят. «Подписка пользуется спросом, - говорит Александр Мигаль, - и пока нам интересно, как это идет. А по мере формирования спроса – сможем ускорить внедрение и развитие на большей территории. Пока проект развивается в семи городах России – Москва, Санкт-Петербург, Обнинск, Брянск, Альметьевск, Нижнекамск, Красноярск. При этом производитель берет на себя разработку формата, некую стандартизацию, а дилеры – выполняют свою часть... Преимущество для клиентов – своевременное обслуживание, действующие полисы ОСАГО и каско, не нужно заботиться о перепродаже машины по истечении какого-то времени, не нужно думать о залоге при покупке и др...».

Любопытно, что первые производители, запустившие на российском рынке Mobility, уже отработали что называется «полный цикл». В ходе онлайн-стрима представители компании Volvo, где услуга была запущена полтора года назад, поделились своими результатами. Здесь с первой партией автомобилей по подписке успели пройти все стадии проекта. И остались довольны. «Мы уже забрали эти первые авто и реализовали их через дилерские центры, причем остались «в плюсе», даже чуть в большем, чем прогнозировали, - рассказала Оксана Гецова, представитель Volvo Car Russia. - Это был прекрасный опыт, удачная коммуникация с клиентами. Проездив год на наших автомобилях, около 74% наших клиентов решили продлить подписку. Для их удобства мы сделали замену автомобилей - «ключи в ключи», то есть без задержки во времени. Мы до сих пор видим, что продукт привлекает к нам клиентов из других брендов. С чем столкнулись? Российский рынок тяжелый, есть ряд юридических ограничений, есть финансовые трудности, но тем не менее продукт показал, что он востребован. И мы будем развивать этот канал. Он конечно не заменит полностью покупку автомобиля, но будет существовать параллельно с нею и, думаю, доля автомобилей по подписке будет расти...».

На вопросы экспертов – возможен ли в обозримом будущем массовый переход россиян на подписку, если стоимость услуги (которая пока кажется слишком дорогой для среднестатистического россиянина) приблизится к стоимости владения – участники стрима ответили отрицательно. Данная услуга, по их мнению, никогда по цене не приблизится к обычной стоимости владения. Она рассчитана на категорию людей, которые не хотели бы извлекать из оборота крупные суммы (для покупки машины), но готовы ежемесячно или ежегодно тратить заранее известную сумму денег на транспортное средство, при этом избавив себя от хлопот с ремонтом, сервисом, заменой шин, страхованием, налогами и прочими вещами. «Есть категория людей, которые никогда не будут сравнивать подписку на автомобиль и покупку автомобиля», - считает Сергей Королев (Jaguar Land Rover).

Кроме того, данный сервис рассчитан на активных мобильных людей, которым нравится часто менять автомобили, не обременяя себя хлопотами по их оформлению – и как раз на эту категорию рассчитывает Porsche, запустив у себя подписку Porsche Drive (аренда от 1 до 28 дней). Или на тех, кто хотел бы перед покупкой «премиум» примерить на себя обладание таким автомобилем.

Сегодня - второй день работы онлайн-формуа «IT-революция в автобизнесе – 2020». В программе - еще много интересного. Регистрация – здесь >>>