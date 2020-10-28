Какие грузовые автомобили покупают в РФ: ТОП-10 моделей

Самым популярным новым грузовиком на российском рынке является КАМАЗ-43118. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке специализированного отчета RADAR REPORT.

По данным агентства, за 9 месяцев 2020 года эта модель разошлась тиражом в 4732 экземпляра, что составляет порядка 10% от общего объема рынка. Следующие четыре позиции в рейтинге тоже занимают представители отечественных марок.

На втором месте находится «ГАЗон NEXT», который с января по сентябрь был куплен в количестве 3579 единиц. Совсем немного от него отстал КАМАЗ-5490, результат которого составил 3536 штук. В пятерке лидеров оказались еще два представителя Камского автозавода – КАМАЗ-65115 (3359 шт.) и КАМАЗ-6520 (2345 шт.).

Вторая половина в ТОП-10 российского рынка новых грузовых машин принадлежит иномаркам. Вот их рыночные итоги за 9 месяцев нынешнего года: Volvo FH (2047 шт.), Mercedes-Benz Actros (2039 шт.), MAN TGS (1228 шт.), DAF XF-Series (1132 шт.) и Scania R (1086 шт.).

Всего же за указанный период объем этого рынка составил 51 тыс. единиц. Это на 7,2% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. Более подробную информацию можно найти здесь.

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Фото: kamaz.ru