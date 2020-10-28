«IT-революция в автобизнесе – 2020»: России не избежать электромобильного будущего?

Можно долго говорить о том, насколько не приспособлена инфраструктура в России для обслуживания электромобилей, насколько суровы наши зимы для них и как привлекателен при наших огромных запасах газа переход на газомоторное топливо, однако глобальный мир уже принял свое решение и движется к электромобилизации. Процесс уже не остановить – в этом, как оказалось, уверены представители целого ряда брендов, работающих на российском рынке.

Вчера, 27 октября, в рамках стартовавшего форума «IT-революция в автобизнесе – 2020», организованного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», при поддержке Авто Mail.ru состоялся онлайн-стрим. Среди других вопросов здесь были затронуты и те, что связаны с электромобилями и готовностью вышеупомянутых брендов предложить новые продукты на российском рынке.

«Автомобили с традиционным приводом и двигателями внутреннего сгорания будут рядом с нами еще много лет», - уверен Андрей Гордасевич (Volkswagen). Тем не менее, свой первый серийный электромобиль (ID.3) немецкий производитель уже поставил на производство и к 2025 году планирует продавать миру около 1,5 млн электромобилей в год, причем с широким модельным рядом. На данный момент Volkswagen поставил перед собой задачу – «Электрическая мобильность для миллионов, а не для миллионеров». Поэтому он обещает, что его ID.3 по цене будет сравнима с дизельным Volkswagen Golf в аналогичной комплектации.

К 2025 году компания Volvo запланировала 50% собственного производства автомобилей отдать под выпуск электромобилей и гибридов. Анна Мальская и Оксана Гецова во время стрима напомнили присутствующим об этом, а также о том, что сегодня гибридные версии у Volvo есть по всему модельному ряду, а Volvo XC40 Recharge – первый полностью электрический автомобиль бренда – уже сошел с конвейера, и совсем скоро ожидается в России. Чтобы стимулировать покупку автомобилей на электротяге Volvo обещает клиентам целый год бесплатного пользования электричеством за счет возмещения среднего расхода электроэнергии за этот период. Что касается XC90 Plug-in-Hybrid и XC60 Plug-in-Hybrid, то эти модели предлагаются сегодня россиянам как некий мостик между бензиновыми и электрическими версиями, чтобы потребитель постепенно привыкал к новым технологиям. Потому что прогресс не остановить и потому что Россия вместе с другими странами в 2019 году подписывала Постановление о ратификации Парижского соглашения по климату. Но главное – все понимают: рынок зависит от того, что выпускается на конвейере. И если производитель в технологиях уйдет вперед, никто не будет для отставших стран осуществлять отдельно сборку устаревших моделей. Сегодня электрокары в мире – самый быстрорастущий сегмент.

О своих тестах полностью электрического Jaguar I-Pace, который стартовал на российском рынке в декабре 2018 года, а сейчас реализован в количестве более 230 единиц, рассказали Дмитрий Астрахан и Сергей Королев (Jaguar Land Rover). Тестовый I-Pace недавно проехал из Воронежа в Москву на одной зарядке 566 км, а затем испытатели постарались выжать из машины все, что можно – и она встала только после отметки 599,9 км. При нормальной эксплуатации в городском режиме модель спокойно проезжает без подзарядки в среднем 300 км, и это уже заявка на комфортную и экономную езду. Специалисты компании, просчитав стоимость владения I-Pace с разными двигателями, обнаружили что в бензиновой версии при годовом пробеге 20 тыс. км затраты (включая налог, сервисный пакет, парковку, заправку) составили бы 378 тыс. рублей в год, в дизельной версии – 328,7 тыс. рублей, в электрической – всего 78,2 тыс. рублей. Кроме того, беспокоясь об экологии, производитель уже придумал применение для использованных батарей: аккумуляторы I-Pace в дальнейшем могут применяться в качестве блоков питания в загородном жилье и как источники ионизации воздуха.

Арсен Амиров (Porsche) рассказал, что в его компании на данный момент активно работают над возможностями расширения заряда электромобилей, а Алексей Капитонов (Mercedes-Benz) поделился своим видением вопроса: «Пока в России электромобиль – это дорогая игрушка, либо его хозяин – энтузиаст, склонный ко всему новому, к новым технологиям, либо человек, думающий об экологии…». Опыт других стран, особенно тех, где это направление активно развивается, ясно демонстрирует, что массовым переход на электропривод может стать только при поддержке государства – нужны денежные либо налоговые преференции. При этом электромобиль мало купить, необходимо добиться, чтобы его удобно было заряжать. В настоящее время такого в России нет – поэтому немецкий производитель пока выбрал в нашей стране тактику предложения гибридных версий.

Для развития электротранспорта в массовых масштабах необходима поддержка государства и по опыту других стран – некие дисконты, создающие условия для его развития. «Как только такие условия в России появятся – мы будем готовы представить соответствующий модельный ряд», - подтвердил и Александр Мигаль (KIA Motors).

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