Volvo открыла новый дилерский центр в Ростове-на-Дону

Дилерская сеть Volvo пополнилась новым центром Volvo Car Дон, который открылся в Ростове-на-Дону по адресу ул. Вавилова, 74А/1.

В дилерском центре общей площадью порядка 2 000 кв. м располагается шоу-рум, в котором представлен весь модельный ряд шведского бренда. Сервисная зона занимает площадь около 950 кв. м.

В центре клиентам помогут подобрать автомобиль, проведут тест-драйв и необходимые консультации. Для посетителей доступен весь набор услуг, предусмотренный для полноразмерных дилерских центров: продажа новых автомобилей и автомобилей с пробегом, сервисное обслуживание, а также услуги кредитования, лизинга и страхования. А для корпоративных клиентов предусмотрены специальные программы.

«Последние годы мы отмечаем возрастающую популярность модельной линейки Volvo в России, - отметил директор развития бизнеса и специальных проектов Volvo Car Russia Павел Воробьев, - поэтому расширение географии дилерской сети является для нас закономерным и необходимым шагом. Мы рассчитываем, что Volvo Car Дон, наш новый партнер, позволит усилить наши позиции в южном регионе».



На сегодняшний день дилерская сеть Volvo Car Russia состоит из 38 дилерских центров (включая 2 сервисных дилера) в 22 городах России.

Отметим также, что по итогам продаж в январе - сентябре 2020 года в Росси было реализовано 4 944 автомобиля Volvo, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто».