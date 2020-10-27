Почему 90 тысяч автомобилей LADA попали под отзыв?

АО «АВТОВАЗ» проведет отзывную кампанию, которая распространяется на 90124 автомобиля LADA. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат модели Vesta и XRAY, изготовленные с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. В качестве причины отзыва указанных машин называется возможность повреждения элемента топливопровода вследствие контакта с хомутом жгута проводов.

На транспортных средствах, подпадающих под отзывную программу, будет произведен перемонтаж жгута проводов и, при необходимости, выполнена замена топливного шланга. Такие работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно. Официальные дилеры LADA проинформируют владельцев этих автомобилей о необходимости визита в дилерский центр для проведения указанных работ.

Напомним, что в последний раз отзывная кампания для LADA Vesta проводилась в марте 2020 года и затрагивала 381 автомобиль (причина – проверка соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова). А для LADA XRAY аналогичные мероприятия осуществлялись в июне 2019-го и распространялись на 933 машины (из-за возможного повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2020 года в России было реализовано 72464 автомобиля семейства LADA Vesta и 13746 – LADA XRAY. Обе модели входят в ТОП-25 российского рынка: LADA Vesta занимает 2-е место, а LADA XRAY – 22-е.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».