Ford останавливает производство из-за дефицита японских комплектующих

Американский автопроизводитель Ford объявил о глобальной приостановке производства из-за нехватки комплектующих японского производства. Как сообщает AutoNews.Ru, в мае на две недели будет прекращена работа завода Ford в Таиланде. На одну неделю остановятся конвейеры предприятий в Нанкине (Китай) и ЮАР. Напомним, ранее Ford временно приостанавливал производство на своем заводе в Бельгии, но заявлял, что большого влияния на мировые операции концерна японская катастрофа не окажет.

На этой неделе сразу два глобальных автопроизводителя заявили, что землетрясение и цунами в Японии окажет серьезное влияние на объем выпуска их продукции. Как сообщили в Toyota и Honda, вернуться к полноценному режиму работы заводы этих компаний смогут лишь к концу 2011 года.