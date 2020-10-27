Какие японские автомобили с пробегом покупают в России?

Среди подержанных автомобилей россияне наибольшие предпочтения отдают японским маркам. Как выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2020 года жители нашей страны приобрели 1 миллион 112 тысяч таких легковых машин.

40% от всех купленных «японцев» с пробегом – с правым расположением руля. Это составляет 444 тысячи единиц. Соответственно, оставшиеся 60% б/у японских автомобилей имеют руль слева, что эквивалентно 668 тысячам штук.

Праворульные машины поступали к нам непосредственно из страны Восходящего солнца, поэтому неудивительно, что 50% всех легковых автомобилей с пробегом японских марок покупают на Дальнем Востоке и в Сибири. Так, жители Сибирского ФО с января по сентябрь приобрели 303 тысячи таких машин, а Дальневосточного ФО – 252 тысячи. Для сравнения: на долю Центрального ФО пришлось 16%, или 174 тысячи штук, а Приволжского ФО – 11%, или 119 тысяч единиц.

В марочном рейтинге тут лидирует Toyota, на долю которой приходится почти 40% – за 9 месяцев россияне купили 439 тысяч подержанных легковых автомобилей этого бренда. У Nissan результат почти вдвое меньше – 20%, или 224 тысячи машин. Вчетверо меньше (по сравнению с Toyota) показатель Mitsubishi – 10%, или 116 тысяч единиц. В пятерку самых популярных «японцев» с пробегом также попадают Honda (9%; 101 тысяча штук) и Mazda (8%; 88 тысяч штук).

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Фото: autowp.ru