LADA расширяет свое присутствие в Белоруссии

Новый дилерский центр LADA открылся в городе Бобруйске. Как сообщается в официальном пресс-релизе, партнером марки выступила компания «Ардера», которая построила современный дилерский центр, отвечающий стандартам сразу двух брендов – LADA и Renault.

В новом автоцентре площадью более 2 000 кв. м располагается просторный шоу-рум, где представлен весь актуальный модельный ряд российской марки. Клиентам центра на выбор предоставляется широкий парк автомобилей для тест-драйва. Кроме того, здесь имеется 13 сервисных постов по техническому обслуживанию и ремонту и большой склад запасных частей и аксессуаров. Для удобства клиентов были также созданы различные интерактивные зоны.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», марка LADA лидирует на белорусском рынке, а самой популярной моделью здесь является LADA Vesta (более подробно об этом можно прочитать здесь). Что касается дилерской сети, то Бобруйск стал десятым по счету городом, где появился автоцентр LADA.

В каких российских городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».