Hyundai Motor представила дизайн своего самого маленького электрокара

27 октября Hyundai Motor опубликовала первые фотографии своего самого маленького электромобиля, а также небольшой видеоролик, который уже в первые часы просмотрели более 20 тысяч зрителей.

Как сообщает пресс-служба корейского автопроизводителя, экстерьер этого инновационного мини-электромобильчика создан по мотивам большого электрического концепт-кара "45", который был показан в прошлом году на автосалоне во Франкфурте. Возможно, это и было главной целью компании - напомнить о своем уникальном творении технической мысли. В маленькую версию, созданную для детей, дизанейры сумели перенести "кинетический кубический" стиль передних фонарей, острые углы кузова и изящный профиль. Мини-концепт окрасили в цвет Performance Blue, добавив к нему оранжевые акценты.

Что касается технических характеристик новинки, на данный момент известно, что мини-мобиль оснащен двумя (!) электродвигателями постоянного тока, обеспечивающими скорость в 7 км/ч. В соответствии с дизайнерской концепцией, примененной при создании "большого собрата" - концепта модели «45» - этот уникальный электрокар тоже выполнен из дерева. А что касается интерьера - здесь посередине салона создатели расположили одно кресло: идея позаимствована из автоспорта.

С долей юмора разработчики сообщили, что "новый электромобиль еще не прошел сертификационные испытания на дальность пробега", а также добавили, что из новых технологий здесь была применена "уникальная система эмоционально-адаптивного управления" (EAVC). Компания пообещала вскоре обнародовать свои планы по созданию уникальных мобильных решений для юных клиентов.

Фото: пресс-служба Hyundai