Минпромторг РФ заказал у «Соллерс Форд» 362 школьных автобуса для 50 регионов | АВТОСТАТ

Минпромторг РФ заказал у «Соллерс Форд» 362 школьных автобуса для 50 регионов

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Минпромторг РФ заказал у «Соллерс Форд» 362 школьных автобуса для 50 регионов

Министерство промышленности и торговли РФ озадачилось обновлением парка школьных автобусов в регионах. С этой целью оно разместило заказ на предприятии «Соллерс Форд» по изготовлению и поставкам 362 новых школьных автобусов. До 30 ноября 2020 года заказ должен поступить в 50 регионов нашей страны. Техзаданием определено, что это будут автобусы Ford Transit двух видов (в расчёте на 14 учеников и на 21), двух комплектаций - «стандарт» и «север». При этом комплектация «север», с улучшенной термоизоляцией и отпителями увеличенной мощности, предназначена для регионов с более холодным климатом. 

Минпромторг РФ заказал у «Соллерс Форд» 362 школьных автобуса для 50 регионов

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Школьный автобус на 21 место - специальная версия, разработанная на базе Ford Transit с длинной колесной базой, имеет задний привод и оснащена дизельным двигателем Duratorq TDCi объемом 2,2 л и мощностью 136 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Более короткая версия, рассчитанная на 14 мест, построена на средней колесной базе, имеет передний привод и мощность 125 л.с.

Как сообщает пресс-служба предприятия «Соллерс Форд», обе версии разработаны с учетом требований техрегламента по безопасности: они окрашены в желтый цвет, на кузове есть надпись «ДЕТИ», автобусы оснащены тахографами (позволяющими вести запись и хранить информацию о действиях водителя), в них активирован ограничитель скорости до 60 км/ч, имеется устройство, препятствующее началу движения при открытых или не полностью закрытых служебных дверях. Транспортное средство также оснащено устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом.

Минпромторг РФ заказал у «Соллерс Форд» 362 школьных автобуса для 50 регионов

Все сиденья, предназначенные для детей, обращены вперед по ходу движения и оборудованы ремнями безопасности с четырьмя точками крепления. В каждом поперечном ряду под окошками - предусмотрены сигнальные кнопки «Просьба об остановке». В автобусах есть вещевые полки - для размещения рюкзаков и портфелей, их конструкция исключает случайное падение ручной клади при движении. Специальная подножка, поручни и ручки в автобусах расположены так, чтобы ребенку было удобно ими пользоваться. 

Минпромторг РФ заказал у «Соллерс Форд» 362 школьных автобуса для 50 регионов

Напомним, что производство Ford Transit налажено на заводе «Соллерс Форд» в Елабуге по технологии полного цикла. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 141 различную модификацию специального и социального назначения.

Фото: «Соллерс Форд»

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автобусы продажи легкие коммерческие автомобили госзакупки ford transit

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