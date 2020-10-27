Минпромторг РФ заказал у «Соллерс Форд» 362 школьных автобуса для 50 регионов

Министерство промышленности и торговли РФ озадачилось обновлением парка школьных автобусов в регионах. С этой целью оно разместило заказ на предприятии «Соллерс Форд» по изготовлению и поставкам 362 новых школьных автобусов. До 30 ноября 2020 года заказ должен поступить в 50 регионов нашей страны. Техзаданием определено, что это будут автобусы Ford Transit двух видов (в расчёте на 14 учеников и на 21), двух комплектаций - «стандарт» и «север». При этом комплектация «север», с улучшенной термоизоляцией и отпителями увеличенной мощности, предназначена для регионов с более холодным климатом.
Школьный автобус на 21 место - специальная версия, разработанная на базе Ford Transit с длинной колесной базой, имеет задний привод и оснащена дизельным двигателем Duratorq TDCi объемом 2,2 л и мощностью 136 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Более короткая версия, рассчитанная на 14 мест, построена на средней колесной базе, имеет передний привод и мощность 125 л.с.
Как сообщает пресс-служба предприятия «Соллерс Форд», обе версии разработаны с учетом требований техрегламента по безопасности: они окрашены в желтый цвет, на кузове есть надпись «ДЕТИ», автобусы оснащены тахографами (позволяющими вести запись и хранить информацию о действиях водителя), в них активирован ограничитель скорости до 60 км/ч, имеется устройство, препятствующее началу движения при открытых или не полностью закрытых служебных дверях. Транспортное средство также оснащено устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом.
Все сиденья, предназначенные для детей, обращены вперед по ходу движения и оборудованы ремнями безопасности с четырьмя точками крепления. В каждом поперечном ряду под окошками - предусмотрены сигнальные кнопки «Просьба об остановке». В автобусах есть вещевые полки - для размещения рюкзаков и портфелей, их конструкция исключает случайное падение ручной клади при движении. Специальная подножка, поручни и ручки в автобусах расположены так, чтобы ребенку было удобно ими пользоваться.
Напомним, что производство Ford Transit налажено на заводе «Соллерс Форд» в Елабуге по технологии полного цикла. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 141 различную модификацию специального и социального назначения.
Фото: «Соллерс Форд»