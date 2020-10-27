Минпромторг РФ заказал у «Соллерс Форд» 362 школьных автобуса для 50 регионов

Министерство промышленности и торговли РФ озадачилось обновлением парка школьных автобусов в регионах. С этой целью оно разместило заказ на предприятии «Соллерс Форд» по изготовлению и поставкам 362 новых школьных автобусов. До 30 ноября 2020 года заказ должен поступить в 50 регионов нашей страны. Техзаданием определено, что это будут автобусы Ford Transit двух видов (в расчёте на 14 учеников и на 21), двух комплектаций - «стандарт» и «север». При этом комплектация «север», с улучшенной термоизоляцией и отпителями увеличенной мощности, предназначена для регионов с более холодным климатом.

Школьный автобус на 21 место - специальная версия, разработанная на базе Ford Transit с длинной колесной базой, имеет задний привод и оснащена дизельным двигателем Duratorq TDCi объемом 2,2 л и мощностью 136 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Более короткая версия, рассчитанная на 14 мест, построена на средней колесной базе, имеет передний привод и мощность 125 л.с.

Как сообщает пресс-служба предприятия «Соллерс Форд», обе версии разработаны с учетом требований техрегламента по безопасности: они окрашены в желтый цвет, на кузове есть надпись «ДЕТИ», автобусы оснащены тахографами (позволяющими вести запись и хранить информацию о действиях водителя), в них активирован ограничитель скорости до 60 км/ч, имеется устройство, препятствующее началу движения при открытых или не полностью закрытых служебных дверях. Транспортное средство также оснащено устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом.